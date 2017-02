Votations de dimanche : participation en hausse

Les Neuchâtelois se rendent aux urnes ce dimanche. Vendredi à midi, le taux de participation était à 35% au plan cantonal.

Les citoyens s’expriment sur l’avenir de l’Hôpital neuchâtelois. A choix, le contre-projet du Conseil d’Etat, qui propose un site de soins aigus à Neuchâtel, un centre de traitement et de réadaptation à La Chaux-de-Fonds et des policliniques renforcées à La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et au Val-de-Travers. En face, une initiative qui réclame deux hôpitaux de soins aigus à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds travaillant de manière autonome au plan financier, décisionnel et stratégique. Les citoyens s'expriment également sur trois objets fédéraux : le fonds Forta (qui prévoit notamment la réalisation des contournements des villes du Haut), la naturalisations facilitée pour les étrangers de troisième génération et RIE III (troisième réforme fiscale de l'imposition des entreprises).

Ce vendredi à midi, si le taux de participation était de 35% au plan cantonal, il était de 38% en ville de La Chaux-de-Fonds. A Neuchâtel, le taux de participation dépassait 33%. En comparaison, c’est 5 points de plus dans la capitale cantonale que lors du scrutin sur l’avenir du Bibliobus neuchâtelois. /aju