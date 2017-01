C’est oui !

C’est confirmé : les courses de chiens de traîneaux auront bien lieu ce week-end à Saignelégier et dans ses alentours. La Société de développement et d’embellissement du chef-lieu franc-montagnard l’a confirmé lundi soir sur sa page Facebook. « Les conditions d'enneigement actuelles et le soleil annoncé promettent une magnifique édition 2017 », écrivent les organisateurs sur le réseau social. La manifestation, la 45e du nom, se tiendra samedi et dimanche. L’invité d’honneur est la ville de Moutier. La dernière fois que l'événement s'était tenu dans des conditions hivernales « normales », c'était en 2015. /bbo