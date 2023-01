Feu vert pour les mushers !

Bonne nouvelle pour les amateurs de sensations nordiques. La 50e édition des Courses de chiens de traîneaux aura bien lieu ce week-end à Saignelégier. Le comité d’organisation a confirmé ce lundi soir la tenue de l’événement, malgré une faible quantité de neige dans le chef-lieu franc-montagnard. « Nos traceurs ont travaillé la piste depuis samedi pour s’assurer qu’elle soit bien compacte », indiquent les organisateurs. Seule la catégorie « ski-jöring 12 km » doit être annulée pour des raisons de sécurité. « A ski de fond, la vitesse et la technique ne sont pas les mêmes qu’avec un traîneau », explique le comité.

Plus d’une centaine de mushers se retrouveront samedi et dimanche sur l’esplanade du Marché-Concours. Les départs seront donnés entre 10h et 13h. /comm-rch