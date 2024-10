Tanja Hüberli et Nina Brunner ne joueront plus ensemble

La paire formée de Tanja Hüberli (32 ans) et Nina Brunner (28 ans) a décidé de se séparer après neuf ans. Le duo avait notamment gagné la médaille de bronze cet été lors des Jeux olympiques de Paris.

Au terme de la saison écoulée et des succès au tournoi de Hambourg et aux championnats de Suisse, les deux joueuses ont pris le temps de la réflexion. Si la Zurichoise Tanja Hüberli est arrivée à la conclusion de vouloir poursuivre sa carrière, Nina Brunner a décidé de faire une pause d'un an. La Zougoise n'exclut toutefois pas ensuite de reprendre la compétition.

Amies

'Je suis toujours très motivée et je ressens du plaisir à pratiquer mon sport. C'est incroyable ce que nous avons atteint ces dernières années. C'est dommage que nos chemins se séparent et je remercie Nina pour tout ce que nous avons traversé. Nous n'étions pas que des partenaires, mais nous sommes surtout devenues des amies', a déclaré Tanja Hüberli dans un communiqué de Swiss Volley. L'identité de sa nouvelle coéquipière sera annoncée ultérieurement.

Pour sa part, Nina Brunner a relevé que les neuf dernières années ont été 'belles et couronnées de succès, mais aussi très intenses.' La Zougoise a émis le souhait de fonder une famille et d'avoir davantage de temps pour étudier et profiter de ses amis et de ses proches. 'Si les circonstances le permettent, je peux très bien m'imaginer revenir après une pause. En attendant, je souhaite à Tanja beaucoup d'énergie, de joie et de succès.'

/ATS