Les soeurs Vergé-Dépré sorties en quarts à Joao Pessoa

Le parcours d'Anouk et Zoé Vergé-Dépré à Joao Pessoa, au Brésil, a pris fin en quart de finale. Les soeurs bernoises ont subi la loi des championnes olympiques de Paris Ana Patricia/Duda.

La paire brésilienne s'est imposée sans coup férir face aux Suissesses en deux sets secs, 21-10 21-9. Le team 'Zouk', nom du duo formé par Anouk et Zoé Vergé-Dépré, aura une nouvelle chance de briller au pays du beachvolley la semaine prochaine, à l'occasion du tournoi Elite16 de Rio de Janeiro.

Elles tenteront de poursuivre leur progression chez les Cariocas en vue du grand rendez-vous de la saison, les Championnats du monde prévus mi-novembre en Australie.

/ATS