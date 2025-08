Les soeurs Vergé-Dépré s'arrêtent en quarts

Anouk et Zoé Vergé-Dépré ont été éliminées en quarts de finale des Européens de Düsseldorf vendredi. Les soeurs bernoises ont été battues par les Espagnoles Alvarez/Moreno 12-21 22-20 17-15.

La 'Team Zouk', qui avait dominé les Néerlandaises van Driel/Bekhuis 23-21 21-16 en 8e de finale dans la matinée, a pourtant fait tout juste en enlevant la première manche avec autorité. Sur un sable mouillé par la pluie, elles sont ensuite passées à deux points d'une qualification en demi-finale dans la deuxième manche et dans le set décisif.

Mais Anouk et Zoé Vergé-Dépré, qui jouent ensemble depuis le début de la saison, ont pêché au moment de conclure et ont laissé les Ibériques rallier le dernier carré. Les deux soeurs ne fêteront donc pas de deuxième médaille continentale - Anouk s'était parée d'or en 2020 avec Joana Heidrich, Zoé de bronze en 2024 avec Esmée Böbner.

Plus aucune chance de médaille

Second duo suisse encore en lice vendredi, Adrian Heidrich et Jonathan Jordan ont de leur côté échoué au stade des 8es de finale dans le tableau masculin. Ils se sont inclinés 21-15 28-26 devant les Néerlandais Alexander Brouwer et Steven van de Velde.

