Les soeurs Vergé-Dépré galvaudent une balle de match

Anouk et Zoé Vergé-Dépré ont été éliminées en 8es de finale du tournoi Elite16 de Montréal ...
Les soeurs Vergé-Dépré galvaudent une balle de match

Les soeurs Vergé-Dépré galvaudent une balle de match

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Anouk et Zoé Vergé-Dépré ont été éliminées en 8es de finale du tournoi Elite16 de Montréal samedi. Les soeurs bernoises ont perdu contre les Brésiliennes Carol/Rebecca malgré une balle de match.

La team 'Zouk' a perdu ce match très serré sur le score de 21-16 16-21 16-14. Après la perte de la première manche, les deux soeurs ont recollé aux Brésiliennes. Menées 13-9 dans le tie-break, les Suissesses ont aligné cinq points de suite pour s'offrir une balle de match, mais elles ont fini par craquer.

Anouk et Zoé Vergé-Dépré se concentrent désormais sur les championnats de Suisse, qui se dérouleront du 27 au 29 août sur la Place fédérale à Berne.

/ATS
 

Actualités suivantes

Qualifications pour l'Euro: la Suisse termine en tête de son groupe

Qualifications pour l'Euro: la Suisse termine en tête de son groupe

Volleyball    Actualisé le 16.08.2025 - 19:31

Les volleyeurs décrochent leur ticket pour l'Euro

Les volleyeurs décrochent leur ticket pour l'Euro

Volleyball    Actualisé le 13.08.2025 - 21:29

Tanja Hüberli doit se faire opérer

Tanja Hüberli doit se faire opérer

Volleyball    Actualisé le 09.08.2025 - 13:33

Euro dames: la Suisse en mauvaise posture dans les qualifications

Euro dames: la Suisse en mauvaise posture dans les qualifications

Volleyball    Actualisé le 06.08.2025 - 20:38

Articles les plus lus

Date fixée pour la Supercoupe de volleyball

Date fixée pour la Supercoupe de volleyball

Volleyball    Actualisé le 06.08.2025 - 16:07

Euro dames: la Suisse en mauvaise posture dans les qualifications

Euro dames: la Suisse en mauvaise posture dans les qualifications

Volleyball    Actualisé le 06.08.2025 - 20:38

Tanja Hüberli doit se faire opérer

Tanja Hüberli doit se faire opérer

Volleyball    Actualisé le 09.08.2025 - 13:33

Les volleyeurs décrochent leur ticket pour l'Euro

Les volleyeurs décrochent leur ticket pour l'Euro

Volleyball    Actualisé le 13.08.2025 - 21:29

Les soeurs Vergé-Dépré s'arrêtent en quarts

Les soeurs Vergé-Dépré s'arrêtent en quarts

Volleyball    Actualisé le 01.08.2025 - 23:27

Date fixée pour la Supercoupe de volleyball

Date fixée pour la Supercoupe de volleyball

Volleyball    Actualisé le 06.08.2025 - 16:07

Euro dames: la Suisse en mauvaise posture dans les qualifications

Euro dames: la Suisse en mauvaise posture dans les qualifications

Volleyball    Actualisé le 06.08.2025 - 20:38

Tanja Hüberli doit se faire opérer

Tanja Hüberli doit se faire opérer

Volleyball    Actualisé le 09.08.2025 - 13:33

La paire Vergé-Dépré file en huitièmes de finale

La paire Vergé-Dépré file en huitièmes de finale

Volleyball    Actualisé le 31.07.2025 - 12:17

Les soeurs Vergé-Dépré en quarts de finale des CE

Les soeurs Vergé-Dépré en quarts de finale des CE

Volleyball    Actualisé le 01.08.2025 - 12:59

Les soeurs Vergé-Dépré s'arrêtent en quarts

Les soeurs Vergé-Dépré s'arrêtent en quarts

Volleyball    Actualisé le 01.08.2025 - 23:27

Date fixée pour la Supercoupe de volleyball

Date fixée pour la Supercoupe de volleyball

Volleyball    Actualisé le 06.08.2025 - 16:07