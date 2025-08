Les soeurs Vergé-Dépré en quarts de finale des CE

Anouk et Zoé Vergé-Dépré joueront les quarts de finale des Européens de Düsseldorf. Les soeurs bernoises ont dominé les Néerlandaises Emi van Driel/Wies Bekhuis 23-21 21-16 en 8e de finale.

Leur quart de finale est programmé vendredi également, dès 16h. La 'Team Zouk' se frottera aux Espagnoles Daniela Alvarez Mendoza et Tania Moreno Matveeva pour une place dans le dernier carré.

Les deux soeurs ont déjà connu les joies d'un podium continental, avec une autre partenaire. Anouk s'était parée d'or en 2020 avec Joana Heidrich, Zoé de bronze en 2024 avec Esmée Böbner.

Second duo suisse encore en lice en 8e de finale, Adrian Heidrich et Jonathan Jordan ont en revanche échoué à ce stade dans le tableau masculin. Ils se sont inclinés 21-15 28-26 devant les Néerlandais Alexander Brouwer et Steven van de Velde.

/ATS