Hüberli/Brunner en quarts de finale

Parmi les trois duos suisses féminins engagés dans le tournoi Elite16 de Gstaad, seules Tanja ...
Hüberli/Brunner en quarts de finale

Hüberli/Brunner en quarts de finale

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Parmi les trois duos suisses féminins engagés dans le tournoi Elite16 de Gstaad, seules Tanja Hüberli et Nina Brunner sont encore en lice. Elles se sont qualifiées samedi pour les quarts de finale.

Les médaillées de bronze aux Jeux olympiques de 2024 se sont imposées haut la main 21-11 21-12 face aux Américaines Geena Urango/Megan Rice. Elles vont désormais retrouver les Néerlandaises Katja Stam/Raïsa Schoon, qu'elles avaient battues en deux sets vendredi à l'issue de la phase de poules.

Pour les deux autres équipes suisses féminines, le tournoi s'est terminé en huitièmes de finale: toutes deux ont été éliminées par des duos américains. Les sœurs bernoises Anouk et Zoé Vergé-Dépré, qui avaient décroché l’année dernière la 3e place, se sont inclinées face à Betsi Flint/Kylie Deberg après un tie-break dramatique au cours duquel elles ont laissé filer deux balles de match, sur le score de 21-19 14-21 20-22.

Joana Mäder et Leona Kernen se sont également inclinées face à Megan Kraft/Kelly Cheng en trois sets, sur le score de 21-14 17-21 9-15.

/ATS
 

Actualités suivantes

Plusieurs départs à Colombier Volley

Plusieurs départs à Colombier Volley

Volleyball    Actualisé le 19.06.2026 - 16:17

Le NUC renforce son banc

Le NUC renforce son banc

Volleyball    Actualisé le 18.06.2026 - 11:00

Colombier Volley tient ses centraux

Colombier Volley tient ses centraux

Volleyball    Actualisé le 31.05.2026 - 18:34

Elite16 Ostrava: Joana Mäder/Leona Kernen en demies

Elite16 Ostrava: Joana Mäder/Leona Kernen en demies

Volleyball    Actualisé le 30.05.2026 - 18:07

Articles les plus lus

Tia Scambray poursuit sa carrière aux États-Unis

Tia Scambray poursuit sa carrière aux États-Unis

Volleyball    Actualisé le 28.05.2026 - 09:26

Elite16 Ostrava: Joana Mäder/Leona Kernen en demies

Elite16 Ostrava: Joana Mäder/Leona Kernen en demies

Volleyball    Actualisé le 30.05.2026 - 18:07

Colombier Volley tient ses centraux

Colombier Volley tient ses centraux

Volleyball    Actualisé le 31.05.2026 - 18:34

Le NUC renforce son banc

Le NUC renforce son banc

Volleyball    Actualisé le 18.06.2026 - 11:00

David Boon de retour à Colombier

David Boon de retour à Colombier

Volleyball    Actualisé le 20.05.2026 - 14:03

Tia Scambray poursuit sa carrière aux États-Unis

Tia Scambray poursuit sa carrière aux États-Unis

Volleyball    Actualisé le 28.05.2026 - 09:26

Elite16 Ostrava: Joana Mäder/Leona Kernen en demies

Elite16 Ostrava: Joana Mäder/Leona Kernen en demies

Volleyball    Actualisé le 30.05.2026 - 18:07

Colombier Volley tient ses centraux

Colombier Volley tient ses centraux

Volleyball    Actualisé le 31.05.2026 - 18:34

Un duo de passeurs annoncé à Colombier Volley

Un duo de passeurs annoncé à Colombier Volley

Volleyball    Actualisé le 12.05.2026 - 20:00

Destination connue pour Alix de Micheli

Destination connue pour Alix de Micheli

Volleyball    Actualisé le 19.05.2026 - 09:48

David Boon de retour à Colombier

David Boon de retour à Colombier

Volleyball    Actualisé le 20.05.2026 - 14:03

Tia Scambray poursuit sa carrière aux États-Unis

Tia Scambray poursuit sa carrière aux États-Unis

Volleyball    Actualisé le 28.05.2026 - 09:26