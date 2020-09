Heidrich/Vergé-Dépré en finale, Breer/Krattiger out

Joana Heidrich et Anouk Vergé-Dépré joueront pour la médaille d'or aux Championnats d'Europe de Jurmala en Lettonie. Elles affronteront le surprenant duo allemand Kim Behrens/Cinja Tillmann.

Après l'élimination des têtes de série no 1 Nina Betschart/Tanja Hüberli, Heidrich/Vergé-Dépré ont su négocier les quarts et les demi-finales. Tout d'abord en trois sets contre les Allemandes Margareta Kozuch/Laura Ludwig, têtes de série no 2, dans ce qui pouvait ressembler à une finale avant la lettre, puis face aux Tchèques Barbora Hermannova/Marketa Slukova, dominées 21-11 21-17.

En quarts, les Suissesses ont retourné la partie. Après avoir laissé filer le set initial, la Zurichoise et la Bernoise ont gagné la deuxième manche 21-16. Dans le tie-break, la paire helvétique a mené 11-4 avant l'abandon sur blessure de Ludwig, la championne olympique. Ce fut nettement plus simple en demies avec un succès en deux sets sans perdre trop d'énergie.

En finale, la paire helvétique fera face au binôme Kim Behrens/Cinja Tillmann. Elles auront ainsi la possibilité de 'venger' Nina Betschart et Tanja Hüberli, sorties en huitièmes de finale par les deux Allemandes.

Pour Florian Breer et Marco Krattiger, le tournoi s'est arrêté au stade des quarts de finale. Le duo, récemment formé avec le jeune Bâlois et le routinier Thurgovien, s'est incliné 15-21 18-21 contre les Russes Nikita Lyamin/Taras Myskiv. Au tour précédent, les Suisses avaient pris le meilleur sur les Néerlandais Christiaan Varenhorst/Steven van de Velde.

