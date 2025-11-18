Grosse désillusion pour les soeurs Vergé-Dépré

Le rêve d'une première médaille suisse féminine aux Mondiaux de beachvolley s'est envolé. Anouk et Zoé Vergé-Dépré ont été éliminées à Adélaïde en huitièmes de finale.

Grosse désillusion pour les sœurs Vergé-Dépré. Vainqueurs de leur groupe lors du tour préliminaire, les deux Bernoises se sont inclinées en un peu moins d'une heure 16-21 21-16 15-11 face aux Américaines Julia Donlin/Lexy Denaburg. Le duo suisse n'avait encore jamais perdu contre les Américaines et n'avait concédé aucun set lors de leurs deux premiers duels.

Mais après un début prometteur (21-16 7-6), le match a échappé aux Suissesses. L'équipe américaine a haussé le ton et les Bernoises n'ont pas trouvé la parade. Lors du tie-break, Anouk et Zoé Vergé-Dépré n'ont jamais mené.

C'est ainsi que s'est terminée tard dans la nuit une journée frustrante pour la délégation helvétique. Au début de la phase à élimination directe, les quatre équipes engagées ont perdu. Leona Kernen et Annique Niederhauser, vice-championnes du monde M21 en 2023, ont été éliminées par les Espagnoles Daniela Alvarez/Tania Morena sur le même score que les sœurs Vergé-Dépré, 16-21 21-16 15-11.

Une seule paire restante

Les équipes masculines n'ont pas non plus eu de chance en compétition. Adrian Heidrich et Jonathan Jordan ont été les premiers à être éliminés en barrages. Ils menaient contre les Autrichiens Timo Hammarberg et Tim Berger dans les deux sets (4-0 dans le premier et 9-5 dans le deuxième), mais ont finalement perdu 21-15 21-17.

Yves Haussener et Julian Friedli ont également été éliminés en seizièmes de finale. Ils se sont inclinés face aux Français Rémi Bassereau/Calvin Aye 21-11 18-21 15-9. Dans le tie-break, Haussener/Friedli ont lâché prise en perdant quatre points de suite (de 3-3 à 7-3).

Dernier binôme en lice, Marco Krattiger et Leo Dillier disputeront eux leur seizième de finale dans la nuit de mardi à mercredi contre les Néerlandais Stefan Boermans/Yorick de Groot.

/ATS