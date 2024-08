Böbner/Vergé-Dépré en quart de finale

Esmée Böbner et Zoé Vergé-Dépré se sont qualifiées vendredi pour les quarts de finale des Européens de beachvolley. La paire helvétique a battu les Allemandes Schneider/Kozuch 17-21 21-16 15-9.

Eliminées en quart de finale du tournoi olympique la semaine dernière, Böbner et Vergé-Dépré rebondissent bien aux Pays-Bas où elles sont encore invaincues. Face à leurs adversaires allemandes, têtes de série no 15, les Suissesses (no 7) ont concédé le premier set avant de dominer la suite de la partie.

Elles affronteront les Ukrainiennes Hladun/Lazarenko ou les Néerlandaises Stam/Schoon pour une place en demi-finale.

/ATS