Le NUC face à un champion en Coupe d’Europe

Le NUC est fixé. Le tirage au sort de la CEV Cup de volleyball a offert une belle affiche ...
Le NUC face à un champion en Coupe d’Europe

Le tirage au sort de la CEV Cup de volleyball a réservé une belle affiche à l’équipe de la Riveraine. En 16e de finale de la compétition européenne, le NUC défiera en novembre le perdant du duel de Ligue des champions entre Porto et la Fundación Cajasol Andalucia.

Le NUC offrira une nouvelle soirée européenne à son public de la Riveraine au mois de décembre. (Photo : Albin Tissier) Le NUC offrira une nouvelle soirée européenne à son public de la Riveraine au mois de décembre. (Photo : Albin Tissier)

Le NUC est fixé, ou presque. Le club de Ligue A de volleyball connaît ses deux adversaires potentiels en 16e de finale de la CEV Cup. Il disputera une double confrontation face au perdant de la rencontre du 2e tour de la Ligue des champions entre le récent vainqueur du championnat portugais, Porto, et le récent champion d’Espagne, la Fundación Cajasol Andalucia.

Le match aller se jouera à l’extérieur « le 24, le 25 ou le 26 novembre » et la rencontre retour aura lieu « le 1er, le 2 ou le 3 décembre 2026 » à la Riveraine précise le NUC.

Quant à la reprise du championnat de Ligue A de volleyball, elle est fixée au dimanche 11 octobre pour le club de la Riveraine qui accueillera Lugano dès 18h. /gjo


 

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