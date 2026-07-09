Colombier Volley signe quatre ailiers

Colombier Volley tient ses quatre ailiers pour la prochaine saison de Ligue A. Le club du Littoral annonce ce jeudi la signature des expérimentés Mathias Montavon, arrivant de Lausanne (LUC), et Nathan Broch, qui évoluait à Näfels. Deux jeunes joueurs ont également signé du côté des Mûriers : Arnaud Paratte, âgé de 22 ans et pur produit de Colombier Volley, ainsi que Valentin Minchev, 19 ans, qui arrive de la 2e équipe du LUC. Quatre ailiers qui apporteront de la hauteur puisqu’ils mesurent tous plus d’un mètre 90. /comm-lgn