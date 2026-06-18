Le NUC renforce son banc

Le staff du NUC se prépare à la nouvelle saison de Ligue A de volleyball. Le club a annoncé jeudi la venue d’un nouvel entraîneur assistant et d’un statisticien. Avec son double statut, Csaba Batári, originaire de Hongrie, vient porter mains fortes à la coach principale Laura Girolami et à l'entraîneur adjoint Matteo Marongiu pour compléter l'encadrement technique de l'équipe première. Actuellement statisticien des équipes nationales juniors hongroises, Csaba Batári est impliqué depuis plusieurs années dans le volleyball en tant qu’entraîneur et statisticien. Son parcours l'a notamment amené à collaborer avec différentes équipes de formation et structures de haut niveau en Hongrie. « Ces dernières années, je me suis davantage consacré à l'entraînement et à l'analyse de la performance afin d'aider les équipes et les athlètes à atteindre leurs objectifs. Je suis reconnaissant pour cette opportunité et me réjouis de travailler avec les joueuses et le staff. J'ai hâte de débuter cette nouvelle aventure avec le club. », a-t-il déclaré.

Continuité sur les plans physique et médicale

Le NUC poursuivra également sa collaboration avec l'Atelier 71 pour la préparation physique de ses équipes. Quentin Gardet continuera d'assurer le rôle de préparateur physique principal de l'équipe de LNA, avec le soutien de Jean-Léon Bart, qui restera impliqué dans le suivi et la gestion des athlètes de l'équipe première.

Sur le plan médical, le partenariat entre le NUC et RHNe se poursuit lui aussi. La Dre Thévenon restera la médecin de l'équipe tandis que Mickaël Kuchly continuera d'assurer les fonctions de physiothérapeute et masseur de l'équipe première

Avec ces dernières annonces, l'encadrement de l'équipe de Ligue A pour la saison 2026-2027 est désormais complet. /comm-ave