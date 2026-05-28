Tia Scambray poursuit sa carrière aux États-Unis

Après avoir fait le bonheur du NUC durant de nombreuses années, l’ailière américaine rejoint Indy Ignite et son ancienne coach Lauren Betollacci au sein de la Major League Volleyball, la première division américaine.
Le voile est levé pour Tia Scambray. Quelques semaines après son départ du NUC, l’ailière américaine a annoncé mercredi sur les réseaux sociaux sa future destination. Elle évoluera sous les couleurs d’Indy Ignite, aux États-Unis, la saison prochaine. L’emblématique joueuse de la Riveraine rejoindra ainsi son ancienne coach, Lauren Bertolacci, au sein de la Major League Volleyball. /gjo