Tia Scambray poursuit sa carrière aux États-Unis

Le voile est levé pour Tia Scambray. Quelques semaines après son départ du NUC, l’ailière américaine a annoncé mercredi sur les réseaux sociaux sa future destination. Elle évoluera sous les couleurs d’Indy Ignite, aux États-Unis, la saison prochaine. L’emblématique joueuse de la Riveraine rejoindra ainsi son ancienne coach, Lauren Bertolacci, au sein de la Major League Volleyball. /gjo