David Boon de retour à Colombier

Colombier Volley annonce mercredi avoir signé l’attaquant de 20 ans David Boon pour la prochaine ...
David Boon de retour à Colombier

Colombier Volley annonce mercredi avoir signé l’attaquant de 20 ans David Boon pour la prochaine saison de Ligue A.

David Boon va faire son retour aux Mûriers la saison prochaine. (Photo d'archives: Bertrand Pfaff)  David Boon va faire son retour aux Mûriers la saison prochaine. (Photo d'archives: Bertrand Pfaff) 

Un renfort de choix pour Colombier Volley. Le club des Mûriers annonce mercredi le retour de David Boon pour la prochaine saison de Ligue A de volleyball. L’attaquant de 20 ans et de 2m08 revient au club après avoir notamment décroché deux titres nationaux la saison dernière sous les couleurs d’Amriswil. « Son retour sous nos couleurs constitue un renfort majeur pour notre nouvelle équipe de LNA. Jeune, ambitieux et doté d’un potentiel immense, David apportera sa puissance offensive, sa présence au filet et sa capacité à faire basculer les rencontres à tout moment », se réjouissent les dirigeants du club dans un communiqué. /gjo


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