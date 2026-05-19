Destination connue pour Alix de Micheli

Alix de Micheli évoluera au Schwarz-Weiss Erfurt, en 1re division allemande la saison prochaine. C’est Swiss Volley qui a annoncé mardi la nouvelle destination de la désormais ex-capitaine du NUC et internationale suisse. Alix de Micheli avait déjà fait état de son départ du club neuchâtelois, sans préciser sa nouvelle destination.

Schwarz-Weiss Erfurt a atteint les quarts de finale des play-off lors de la saison écoulée. Le club germanique est entrainé par Pablo Sanchez, qui a été coach adjoint du NUC pendant quatre ans. Alix de Micheli, qui aura porté durant six ans le maillot du NUC, connaît donc très bien son nouvel entraîneur. /comm-mne