Destination connue pour Alix de Micheli

L'ex-capitaine du NUC évoluera à Erfurt, en 1re division allemande de volleyball la saison ...
Destination connue pour Alix de Micheli

L'ex-capitaine du NUC évoluera à Erfurt, en 1re division allemande de volleyball la saison prochaine. 

Alix de Micheli au micro de RTN. (Photo archives: Bertrand Pfaff) Alix de Micheli au micro de RTN. (Photo archives: Bertrand Pfaff)

Alix de Micheli évoluera au Schwarz-Weiss Erfurt, en 1re division allemande la saison prochaine. C’est Swiss Volley qui a annoncé mardi la nouvelle destination de la désormais ex-capitaine du NUC et internationale suisse. Alix de Micheli avait déjà fait état de son départ du club neuchâtelois, sans préciser sa nouvelle destination. 

Schwarz-Weiss Erfurt a atteint les quarts de finale des play-off lors de la saison écoulée. Le club germanique est entrainé par Pablo Sanchez, qui a été coach adjoint du NUC pendant quatre ans. Alix de Micheli, qui aura porté durant six ans le maillot du NUC, connaît donc très bien son nouvel entraîneur. /comm-mne  



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