Une championne d'Allemagne au NUC

Le NUC tient sa dernière pièce. Le club de ligue A de volleyball a annoncé vendredi la signature ...
Une championne d'Allemagne au NUC

Le NUC tient sa dernière pièce. Le club de ligue A de volleyball a annoncé vendredi la signature de Sanaà Dotson, pour la saison 2026/2027. L'américaine sort d'une saison pleine avec le VfB Suhl : une Coupe d’Allemagne et titre de championnes de Bundesliga. 

Le public de la Riveraine aura à cœur d'encourager ses nouvelles recrues la saison prochaine (Photo d'archive : Albin Tissier). Le public de la Riveraine aura à cœur d'encourager ses nouvelles recrues la saison prochaine (Photo d'archive : Albin Tissier).

Le NUC parfait son effectif. Le club de ligue A de volleyball a annoncé vendredi l’arrivée de Sanaà Dotson. À 25 ans, l’ailière américaine débarque à Neuchâtel avec un profil aussi solide qu’ambitieux. Formée dans le championnat universitaire américain , Sanaà Dotson a poursuivi sa progression en Europe, à Chypre puis en Allemagne. Cette saison, elle s’est imposée comme l’une des joueuses clés du VfB Suhl, avec à la clé un doublé majeur : Coupe d’Allemagne et titre de championnes de Bundesliga.

« Je suis très enthousiaste à l’idée de commencer ce nouveau chapitre avec le Viteos NUC ! Après avoir échangé avec la coach Girolami, j’ai tout de suite senti que c’était un environnement dans lequel je pourrais continuer à progresser en tant que joueuse et en tant que personne. La passion des supporters, le fort esprit de communauté et la culture de la performance m’ont immédiatement marqué », a déclaré l'américaine. / comm-ave


Actualisé le

 

Fait partie du dossier «NUC»

Rubriques du dossier
Matteo Marongiu rempile au NUC

Matteo Marongiu rempile au NUC

Nouvelle ailière canadienne au NUC

Nouvelle ailière canadienne au NUC

La saison parfaite du NUC, et après ?

La saison parfaite du NUC, et après ?

Le NUC au septième ciel !

Le NUC au septième ciel !

Actualités suivantes

Matteo Marongiu rempile au NUC

Matteo Marongiu rempile au NUC

Volleyball    Actualisé le 30.04.2026 - 17:20

Nouvelle ailière canadienne au NUC

Nouvelle ailière canadienne au NUC

Volleyball    Actualisé le 29.04.2026 - 18:00

Colombier Volley annonce plusieurs départs

Colombier Volley annonce plusieurs départs

Volleyball    Actualisé le 19.04.2026 - 20:00

Le NUC au septième ciel !

Le NUC au septième ciel !

Volleyball    Actualisé le 18.04.2026 - 02:29

Articles les plus lus

Tia Scambray veut parachever son œuvre avec le NUC

Tia Scambray veut parachever son œuvre avec le NUC

Volleyball    Actualisé le 17.04.2026 - 15:28

Le NUC au septième ciel !

Le NUC au septième ciel !

Volleyball    Actualisé le 18.04.2026 - 02:29

Colombier Volley annonce plusieurs départs

Colombier Volley annonce plusieurs départs

Volleyball    Actualisé le 19.04.2026 - 20:00

Nouvelle ailière canadienne au NUC

Nouvelle ailière canadienne au NUC

Volleyball    Actualisé le 29.04.2026 - 18:00

Le NUC perd Tia Scambray

Le NUC perd Tia Scambray

Volleyball    Actualisé le 15.04.2026 - 19:48

Tia Scambray veut parachever son œuvre avec le NUC

Tia Scambray veut parachever son œuvre avec le NUC

Volleyball    Actualisé le 17.04.2026 - 15:28

Le NUC au septième ciel !

Le NUC au septième ciel !

Volleyball    Actualisé le 18.04.2026 - 02:29

Colombier Volley annonce plusieurs départs

Colombier Volley annonce plusieurs départs

Volleyball    Actualisé le 19.04.2026 - 20:00

Brunner/Hüberli en demi-finale à Saquarema

Brunner/Hüberli en demi-finale à Saquarema

Volleyball    Actualisé le 12.04.2026 - 22:33

Gabrielle Attieh va quitter le NUC

Gabrielle Attieh va quitter le NUC

Volleyball    Actualisé le 14.04.2026 - 18:00

Le NUC perd Tia Scambray

Le NUC perd Tia Scambray

Volleyball    Actualisé le 15.04.2026 - 19:48

Tia Scambray veut parachever son œuvre avec le NUC

Tia Scambray veut parachever son œuvre avec le NUC

Volleyball    Actualisé le 17.04.2026 - 15:28