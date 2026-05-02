Une championne d'Allemagne au NUC

Le NUC parfait son effectif. Le club de ligue A de volleyball a annoncé vendredi l’arrivée de Sanaà Dotson. À 25 ans, l’ailière américaine débarque à Neuchâtel avec un profil aussi solide qu’ambitieux. Formée dans le championnat universitaire américain , Sanaà Dotson a poursuivi sa progression en Europe, à Chypre puis en Allemagne. Cette saison, elle s’est imposée comme l’une des joueuses clés du VfB Suhl, avec à la clé un doublé majeur : Coupe d’Allemagne et titre de championnes de Bundesliga.

« Je suis très enthousiaste à l’idée de commencer ce nouveau chapitre avec le Viteos NUC ! Après avoir échangé avec la coach Girolami, j’ai tout de suite senti que c’était un environnement dans lequel je pourrais continuer à progresser en tant que joueuse et en tant que personne. La passion des supporters, le fort esprit de communauté et la culture de la performance m’ont immédiatement marqué », a déclaré l'américaine. / comm-ave