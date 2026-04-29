Nouvelle ailière canadienne au NUC

Le NUC poursuit la construction de son effectif en vue de la saison de Ligue A 2026–2027. Le club de volleyball neuchâtelois a annoncé mercredi avoir recruté Elise Petit, une ailière canadienne de 26 ans. Cette attaquante d’1m85 est déjà riche d’une solide expérience en Europe. Elle a évolué dans les championnats d’Allemagne (USC Münster), de France (Quimper Volley) et plus récemment d’Espagne avec le CV Haris au cours de la saison 2024 – 2025.

Joueuse complète, reconnue pour sa qualité de réception et sa lecture du jeu, elle viendra renforcer le secteur des ailes et apporter de la stabilité à l’organisation collective neuchâteloise. « Je recherchais un club ambitieux, capable de me permettre de continuer à progresser tout en visant des titres, et le NUC correspond parfaitement à ces attentes », a déclaré la Canadienne dans le communiqué du club. La coach Laura Girolami souligne l’apport attendu de sa nouvelle joueuse : « L’arrivée d’Elise en tant qu’ailière vient renforcer notre effectif avec un profil complet et expérimenté. Elle aura pour mission de stabiliser notre ligne arrière aux côtés de nos libéros, grâce à sa grande fiabilité en réception. »

Champion de Suisse, vainqueur de la Coupe et de la Supercoupe au terme de la saison écoulée, le NUC affiche ses ambitions de poursuivre sur la même lancée, avec l'objectif de s’illustrer à l’échelon national, mais aussi européen. /comm-mne.