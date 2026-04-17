L’équipe du NUC au septième ciel !

Les joueuses de Laura Girolami ont pris la mesure de Schaffhouse 3-0 vendredi à la Riveraine ...
L’équipe du NUC au septième ciel !

Les joueuses de Laura Girolami ont pris la mesure de Schaffhouse 3-0 vendredi à la Riveraine et remportent les play-off de Ligue A de volleyball féminin. Elles sont championnes suisses pour la septième fois consécutive. 

Le NUC  a remporté sans difficulté sa finale face à Schaffhouse 3-0 devant un public en feu et une magnifique affluence. (Photo : Albin Tissier) Le NUC  a remporté sans difficulté sa finale face à Schaffhouse 3-0 devant un public en feu et une magnifique affluence. (Photo : Albin Tissier)

Pas de problème pour le NUC dans l’acte III de la finale des play-off de Ligue A de volleyball féminin. Les Neuchâteloises ont battu Kanti Schaffhouse 3-0 vendredi dans leur salle de la Riveraine. Près de 1'600 spectateurs ont assisté à ce septième sacre national consécutif. Elles l’ont emporté 25-21, 25-17 et 25-17. Les protégées de Laura Girolami signent leur 19e titre toutes compétitions confondues. Développement suit. /Sdu


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Septième titre d'affilée pour le NUC

Septième titre d'affilée pour le NUC

Volleyball    Actualisé le 17.04.2026 - 20:20

Tia Scambray veut parachever son œuvre avec le NUC

Tia Scambray veut parachever son œuvre avec le NUC

Volleyball    Actualisé le 17.04.2026 - 15:28

Le NUC perd Tia Scambray

Le NUC perd Tia Scambray

Volleyball    Actualisé le 15.04.2026 - 19:48

Gabrielle Attieh va quitter le NUC

Gabrielle Attieh va quitter le NUC

Volleyball    Actualisé le 14.04.2026 - 18:00

Articles les plus lus

Brunner/Hüberli en demi-finale à Saquarema

Brunner/Hüberli en demi-finale à Saquarema

Volleyball    Actualisé le 12.04.2026 - 22:33

Gabrielle Attieh va quitter le NUC

Gabrielle Attieh va quitter le NUC

Volleyball    Actualisé le 14.04.2026 - 18:00

Le NUC perd Tia Scambray

Le NUC perd Tia Scambray

Volleyball    Actualisé le 15.04.2026 - 19:48

Tia Scambray veut parachever son œuvre avec le NUC

Tia Scambray veut parachever son œuvre avec le NUC

Volleyball    Actualisé le 17.04.2026 - 15:28

Le NUC fait le break dans la finale

Le NUC fait le break dans la finale

Volleyball    Actualisé le 11.04.2026 - 01:01

Brunner/Hüberli en demi-finale à Saquarema

Brunner/Hüberli en demi-finale à Saquarema

Volleyball    Actualisé le 12.04.2026 - 22:33

Gabrielle Attieh va quitter le NUC

Gabrielle Attieh va quitter le NUC

Volleyball    Actualisé le 14.04.2026 - 18:00

Le NUC perd Tia Scambray

Le NUC perd Tia Scambray

Volleyball    Actualisé le 15.04.2026 - 19:48

Maia Dvoracek va quitter le NUC

Maia Dvoracek va quitter le NUC

Volleyball    Actualisé le 09.04.2026 - 18:30

Le NUC est prêt à frapper une deuxième fois

Le NUC est prêt à frapper une deuxième fois

Volleyball    Actualisé le 10.04.2026 - 10:30

Le NUC fait le break dans la finale

Le NUC fait le break dans la finale

Volleyball    Actualisé le 11.04.2026 - 01:01

Brunner/Hüberli en demi-finale à Saquarema

Brunner/Hüberli en demi-finale à Saquarema

Volleyball    Actualisé le 12.04.2026 - 22:33