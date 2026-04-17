L’équipe du NUC au septième ciel !

Pas de problème pour le NUC dans l’acte III de la finale des play-off de Ligue A de volleyball féminin. Les Neuchâteloises ont battu Kanti Schaffhouse 3-0 vendredi dans leur salle de la Riveraine. Près de 1'600 spectateurs ont assisté à ce septième sacre national consécutif. Elles l’ont emporté 25-21, 25-17 et 25-17. Les protégées de Laura Girolami signent leur 19e titre toutes compétitions confondues. Développement suit. /Sdu