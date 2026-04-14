Gabrielle Attieh va quitter le NUC

Le club de volleyball neuchâtelois a annoncé mardi le départ de son ailière canadienne au terme ...
Gabrielle Attieh va quitter le NUC

Le club de volleyball neuchâtelois a annoncé le départ de son ailière canadienne au terme de l’exercice. Celle-ci ne sera restée qu’une seule saison à La Riveraine.

Gabrielle Attieh  sera restée une saison au NUC. (Photo : Albin Tissier) Gabrielle Attieh  sera restée une saison au NUC. (Photo : Albin Tissier)

Le NUC enregistre un nouveau départ. Gabrielle Attieh ne portera plus les couleurs du club de volleyball neuchâtelois lors du prochain exercice 2026 – 2027. L’ailière canadienne ne sera restée qu’une seule saison à La Riveraine : « Dans le cadre de la philosophie du club, qui vise à limiter l’effectif à quatre joueuses étrangères, nous avons dû faire des choix stratégiques » a justifié la coach Laura Girolami, dans un communiqué diffusé ce mardi.

L’effectif du club neuchâtelois est en  reconstruction. Le NUC avait déjà annoncé auparavant les départs de sa capitaine Alix de Micheli, d’Amélie Lengweiler, Nina Scrucca, Fabienne Payà et de l’Américaine Maia Dvoracek.

La formation de La Riveraine est en pleine finale des play-off. En cas de succès vendredi à domicile, elle conservera le titre national qu'elle détient depuis 2019. /comm-mne 


 

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