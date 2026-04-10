Le NUC est prêt à frapper une deuxième fois

Le club de la Riveraine retrouve Kanti Schaffhouse ce vendredi soir en finale des play-off de Ligue A. Après une victoire 3-0 lors de l’acte I, les Neuchâteloises veulent confirmer pour se rapprocher encore un peu plus d’un nouveau triplé.
Encore deux marches à gravir pour le NUC. Les volleyeuses neuchâteloises s’en vont défier Kanti Schaffhouse ce vendredi soir pour l’acte II de la finale des play-off de Ligue A. Après leur succès 3-0 lors du premier duel de cette série, les joueuses du NUC sont en confiance. D’autant qu’elles pourront une nouvelle fois s’appuyer sur un impressionnant trio offensif. Les Américaines Tia Scambray et Maia Dvoracek et la Canadienne Gabrielle Attieh ont toutes inscrit plus de dix points lors de l’acte I. Et elles pourraient même faire encore mieux vendredi soir à en croire la coach du NUC Laura Girolami : « Lors du premier match, Tia et Maia ont été un petit un peu en dessous, et Gabrielle a tenu la baraque. Ça met en confiance toute l’équipe. »
Laura Girolami : « Il ne faut donner aucune balle gratuite à Kanti Schaffhouse. »
Pour un titre à la maison
Après sa victoire initiale dans cette finale, le club de la Riveraine se retrouve en position idéale. Il a l’occasion de faire le break ce vendredi et de s’offrir une balle de titre à la Riveraine la semaine prochaine. Et même si « Kanti » est la seule équipe suisse à avoir battu le NUC cette saison, les Neuchâteloises veulent saisir cette opportunité, selon la coach Laura Girolami. « Mentalement les filles sont prêtes à aller chercher la victoire », estime-t-elle.
« On doit y aller à fond, avec de la confiance. »
Le NUC pourra compter sur son effectif complet pour ce deuxième acte de la finale. Ce duel entre les Neuchâteloises et Kanti Schaffhouse est programmé ce vendredi soir à 19h. Une rencontre à suivre dès 18h45 sur RTN avec le commentaire de Stéphanie Wenker. /gjo