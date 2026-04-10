Le NUC est prêt à frapper une deuxième fois

Encore deux marches à gravir pour le NUC. Les volleyeuses neuchâteloises s’en vont défier Kanti Schaffhouse ce vendredi soir pour l’acte II de la finale des play-off de Ligue A. Après leur succès 3-0 lors du premier duel de cette série, les joueuses du NUC sont en confiance. D’autant qu’elles pourront une nouvelle fois s’appuyer sur un impressionnant trio offensif. Les Américaines Tia Scambray et Maia Dvoracek et la Canadienne Gabrielle Attieh ont toutes inscrit plus de dix points lors de l’acte I. Et elles pourraient même faire encore mieux vendredi soir à en croire la coach du NUC Laura Girolami : « Lors du premier match, Tia et Maia ont été un petit un peu en dessous, et Gabrielle a tenu la baraque. Ça met en confiance toute l’équipe. »