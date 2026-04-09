Maia Dvoracek va quitter le NUC

C’est la fin d’une belle histoire pour le NUC. Le club neuchâtelois annonce ce jeudi soir le départ de Maia Dvoracek à l’issue de cette saison. Arrivée en cours de l’exercice précédent, la diagonale américaine s’est rapidement imposée comme un élément central de l’équipe. Preuve de son talent, elle a d’ailleurs été élue récemment meilleure joueuse du championnat de Ligue A de volleyball.

Dans son communiqué, le NUC précise que Maia Dvoracek poursuivra sa carrière « en relevant un nouveau défi », sans en dire davantage. « Annoncer le départ d’une joueuse aussi importante que Maia Dvoracek est évidemment difficile », explique la présidente du club Jo Gutknecht. Tout en soulignant que ce départ n’est pas une immense surprise. « On pouvait s’attendre à ce que Maia se sente un peu à l’étroit dans notre championnat suisse », ajoute-t-elle.





Déjà remplacée

Pour succéder à Maia Dvoracek dans l’effectif du NUC, le club annonce également ce jeudi l’engagement de la diagonale canadienne Sydney Grills pour la saison 2026/2027. Cette joueuse de 191 cm, également internationale canadienne, arrive du championnat chypriote. « Grâce à sa taille et à sa puissance, elle sera un atout important pour notre jeu d’attaque. Leader dans l’âme, Sydney apportera également beaucoup d’énergie sur le terrain », estime la coach du NUC Laura Girolami.

Avant de faire ses valises, Maia Dvoracek a encore un dernier défi à relever avec le NUC : aller chercher le titre de champion de Suisse pour fêter un nouveau triplé. /gjo