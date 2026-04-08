Laura Girolami continue au NUC

Le club de volleyball de la Riveraine a annoncé mercredi la prolongation du contrat de sa coach ...
Laura Girolami continue au NUC

Le club de volleyball de la Riveraine a annoncé mercredi la prolongation du contrat de sa coach pour la saison prochaine. Après un premier exercice de Ligue A dans ce rôle à Neuchâtel, Laura Girolami a su convaincre.

Laura Girolami sera la coach du NUC la saison prochaine. (Photo d'archives) Laura Girolami sera la coach du NUC la saison prochaine. (Photo d'archives)

L’histoire entre Laura Girolami et le NUC a bien commencé et se poursuivra la saison prochaine. Arrivée à la tête de la première équipe en début de saison de Ligue A, la coach a vu son contrat être prolongé par le club de volleyball neuchâtelois mercredi.

Pour sa première saison dans ce rôle, Laura Girolami a rapidement su trouver ses repères et imposer sa vision. Sous sa direction, l’équipe a remporté la Supercoupe en début de saison, ainsi que la Coupe de Suisse, le 28 mars. Sur la scène européenne, le NUC a également réalisé un parcours solide en CEV Volleyball Cup 2026, atteignant les play-off de la compétition.

Actuellement engagées dans la finale des play-off du championnat face à Kanti Schaffhouse, les Neuchâteloises ont parfaitement lancé cette série au meilleur des cinq matches en s’imposant 3- 0 lors du premier acte.

Au-delà des résultats, le NUC explique dans son communiqué que « le travail effectué au quotidien témoigne d’une approche rigoureuse et structurée, tant sur les aspects techniques que tactiques, en parfaite adéquation avec les exigences du club ».

« Je suis très heureuse de poursuivre l’aventure avec le NUC. Je me réjouis de relever de nouveaux défis avec cette équipe et de vivre à nouveau des moments forts avec notre public », relève Laura Girolami.

À travers cette prolongation, le NUC dit vouloir s’inscrire dans la stabilité et la continuité, en s’appuyant sur un encadrement capable de conjuguer performance et développement. Le club explique se réjouir de poursuivre cette collaboration dans une phase décisive de la saison. /comm-yca


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