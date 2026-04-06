Le NUC part en chasse d’une nouvelle couronne

Le club de la Riveraine entame la finale des play-off de Ligue A de volleyball ce lundi après-midi ...
Le NUC part en chasse d’une nouvelle couronne

Le club de la Riveraine entame la finale des play-off de Ligue A de volleyball ce lundi après-midi face à Kanti Schaffhouse. Une série au meilleur des cinq matches que les Neuchâteloises, sextuples championnes en titre, abordent avec une certaine prudence.

Maia Dvoracek veut réaliser le triplé avec le NUC cette saison encore.  (Photo : Albin Tissier) Maia Dvoracek veut réaliser le triplé avec le NUC cette saison encore.  (Photo : Albin Tissier)

L’heure de vérité a sonné pour le NUC. La formation de Laura Girolami entame ce lundi dès 14h la finale des play-off de Ligue A féminine de volleyball. Il défie Kanti Schaffhouse dans une série au meilleur des cinq matches. Sextuple tenant du titre, gagnant de la saison régulière et déjà vainqueur de la Supercoupe et de la Coupe de Suisse cette saison, le NUC part favori dans ce duel. Mais il se méfie de cet adversaire qui a été le seul capable de battre les Neuchâteloises en championnat cette saison. Pour la joueuse américaine du NUC, Maia Dvoracek, c’est un beau duel qui s’annonce : « Ça va être une bataille. Nous savons que leur force offensive peut nous mettre en difficulté si nous ne faisons pas bien notre boulot. »

Maia Dvoracek : « On a quelque chose à prouver et une revanche à prendre, car elles nous ont battu cette saison. »

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L’arme fatale du NUC

Si les armes offensives neuchâteloises sont nombreuses, impossible de ne pas citer la diagonale Maia Dvoracek. Depuis le début de la saison, l’Américaine a souvent porté l’équipe vers la victoire. Alors ressent-elle de la pression avant cette finale ? « C’est un mélange de pression et d’excitation », répond-elle. « En tout cas, ça booste la confiance d’avoir cette attente sur les épaules. », ajoute Maia Dvoracek.

« Une joueuse étrangère doit jouer un grand rôle sur le terrain. Je le sais et j’aime ce sentiment. »

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Le premier acte de cette finale des play-off de Ligue A entre le NUC et Kanti Schaffhouse, c’est ce lundi à 14h à la Riveraine. Un match à suivre en direct sur RTN dès 13h45 avec le commentaire de Yannick Rappan. /gjo


 

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