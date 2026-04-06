Le NUC part en chasse d’une nouvelle couronne

L’heure de vérité a sonné pour le NUC. La formation de Laura Girolami entame ce lundi dès 14h la finale des play-off de Ligue A féminine de volleyball. Il défie Kanti Schaffhouse dans une série au meilleur des cinq matches. Sextuple tenant du titre, gagnant de la saison régulière et déjà vainqueur de la Supercoupe et de la Coupe de Suisse cette saison, le NUC part favori dans ce duel. Mais il se méfie de cet adversaire qui a été le seul capable de battre les Neuchâteloises en championnat cette saison. Pour la joueuse américaine du NUC, Maia Dvoracek, c’est un beau duel qui s’annonce : « Ça va être une bataille. Nous savons que leur force offensive peut nous mettre en difficulté si nous ne faisons pas bien notre boulot. »