Le NUC lance parfaitement sa finale

Le NUC s’est imposé 3-0 face à Kanti Schaffhouse lundi après-midi lors de l’acte I de la finale ...
Le NUC lance parfaitement sa finale

Le NUC s’est imposé 3-0 face à Kanti Schaffhouse lundi après-midi lors de l’acte I de la finale des play-off de ligue A de volleyball.

Le NUC. (Photo : Albin Tissier) Le NUC. (Photo : Albin Tissier)

Alors que les plus jeunes étaient encore dans leur chasse aux œufs en ce lundi après-midi de Pâques, le NUC a lui parfaitement lancé sa chasse au triplé. Dans une salle de la Riveraine acquise à sa cause, les volleyeuses neuchâteloises se sont imposées 3-0 face à Kanti Schaffhouse lors de l’acte I de la finale des play-off de ligue A (25-22, 25-23, 25-12). Elles ne sont pas tombées dans le piège qu’aurait pu représenter la seule équipe à les avoir battues en championnat cette année. Une belle performance que les protégées de Laura Girolami devront reproduire vendredi lors de l’acte II à Schaffhouse pour prendre ses distances dans cette série au meilleur des cinq où elles mènent désormais 1-0. Développement suit. /jsc


 

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