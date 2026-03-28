Quatre à la suite pour le NUC !

Le NUC s’est imposé 3-0 face à Aarau en finale de la Coupe de Suisse de volleyball samedi soir ...
Quatre à la suite pour le NUC !

Le NUC s’est imposé 3-0 face à Aarau en finale de la Coupe de Suisse de volleyball samedi soir à Winterthour.

Le NUC. (Photo : Albin Tissier) Le NUC. (Photo : Albin Tissier)

Le NUC est indétrônable en Coupe de Suisse. Les volleyeuses neuchâteloises ne sont pas tombées dans le piège que représentait Aarau samedi soir en finale. Avec cette victoire 3-0 (25-19, 25-19, 25-21)  dans une AXA Arena pleine à ras bord, les protégées de Laura Girolami s’adjugent le trophée pour la quatrième fois de suite. Le NUC décroche également son deuxième titre de la saison après celui de la Supercoupe. /jsc


 

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