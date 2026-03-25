Le NUC en force au sein de l'équipe nationale

Le NUC est très bien représenté au sein de l’équipe de Suisse féminine de volleyball. Quatre joueuses actuelles du club ont été retenues par la coach nationale, une certaine Lauren Bertolacci, en vue des rencontres de l’Europa League, en juin prochain. Il s’agit de Fabiana Branca, Alix de Micheli, Charlotte Schneider et Amélie Lengweiler. La liste comprend aussi les noms de la libéro Fabiana Mottis et de la passeuse Méline Pierret, qui toutes deux ont fait le bonheur du club neuchâtelois avant de rejoindre l’étranger au début de cet exercice 2025–2026.

L’Europa League est un tournoi qui marque le coup d’envoi des qualifications pour le championnat d’Europe 2028. /comm-mne