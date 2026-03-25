Deux nouvelles recrues au NUC

Le club de volleyball neuchâtelois a engagé deux jeunes attaquantes suisses en provenance de ...
Deux nouvelles recrues au NUC

Le club de volleyball neuchâtelois a engagé deux jeunes attaquantes suisses en provenance de la NLZ Volleyball Academy, club de Ligue A : Fiona Licka et Chloë Riva.

Fiona Licka est une attaquante puissante selon le NUC. (Photo : NLZ) Fiona Licka est une attaquante puissante selon le NUC. (Photo : NLZ)

Le NUC consolide son effectif en vue de l’exercice 2026 – 2027. Le club de volleyball neuchâtelois a annoncé ce mercredi les engagements de deux joueuses helvétiques en provenance de la NLZ Volleyball Academy, club formateur zurichois qui évolue en Ligue A. Il s’agit de Fiona Licka et de Chloë Riva, qui n’ont pas encore 22 ans. 

Fiona Licka est une ailière d’1m79 qui a suivi un parcours de formation entre le TSV Jona et la NLZ Academy : « Attaquante puissante, Fiona disposera d’un environnement propice pour continuer à développer son jeu », indique le NUC dans son communiqué. 

Diagonale d’1m85, Chloë Riva a évolué à Sm’Aesch Pfeffingen puis au BTV Aarau, avant de rejoindre la NLZ Volleyball Academy : « C’est une joueuse que j’avais déjà repérée lorsque je coachais en LNB et que j’ai toujours beaucoup appréciée », a indiqué la coach Laura Girolami. /comm-mne


 

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