Le NUC prolonge Natalie Hayward

Natalie Hayward reste fidèle au NUC. Le club de la Riveraine annonce jeudi la prolongation de sa passeuse américaine pour un exercice supplémentaire. Arrivée cette saison à Neuchâtel, la joueuse de 26 ans « a progressivement pris les commandes du jeu neuchâtelois », souligne un communiqué diffusé par le club. La présidente du NUC, Jo Gutknecht, se réjouit de cette prolongation : « Quand on tient une passeuse de ce niveau dans son contingent, on fait tout pour la garder. Natalie a un gros potentiel qui ne demande qu’à se développer encore », souligne-t-elle dans le texte.

Cette prolongation réjouit aussi la coach de l’équipe, Laura Girolami : « Natalie est une battante qui travaille chaque jour pour s’améliorer. Au fil des matches, elle a montré qu’elle pouvait apporter beaucoup plus que la distribution du jeu, notamment grâce à sa présence au bloc et à la qualité de son service. » De son côté, la joueuse se dit très enthousiaste à l’idée de poursuivre l’aventure : « Je suis très heureuse de continuer avec le club la saison prochaine et je ressens profondément que c’est ici que je dois être. Je suis très fière de faire partie de ce club et d’évoluer aux côtés de joueuses aussi performantes et ambitieuses », conclut l’Américaine. /comm-gjo