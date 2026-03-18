Le staff technique gagnant du NUC

Le NUC peut définitivement enfoncer le clou ce mercredi à La Riveraine. Les volleyeuses neuchâteloises reçoivent les Fribourgeoises de Guin, à 20 heures, dans l’acte III de la demi-finale des play-off de Ligue A. Elles mènent 2-0 dans une série au meilleur des trois. Il leur manque une victoire pour accéder à la finale pour le titre.

Le NUC vit à nouveau une très belle saison. À la suite du départ de Lauren Bertolacci, Laura Girolami a démontré sa capacité à assurer la succession. Ce n’était pas gagné d’avance.

Laura Girolami peut aussi s’appuyer sur un staff technique compétent, formé de deux assistants, Matteo Marongiu et Arthur Cohen, sans même parler des préparateurs physiques et du staff médical.

Matteo Marongiu connaît bien la maison, puisqu’il était déjà là la saison dernière. Outre divers mandats dans son pays d’origine ainsi qu’une année à Lugano, cet Italien de 32 ans était aussi le coach assistant de l’équipe nationale féminine de Suède, à la Coupe du monde.

Au NUC, son rôle est bien défini : « Lors des entraînements, je dois assister les joueuses lors des exercices et préparer la tactique en vue du match suivant. Dans le bureau, on prépare avec Laura le plan de match et on analyse ensemble encore avec Arthur notre prochain adversaire. »