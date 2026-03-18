Le staff technique gagnant du NUC

Le NUC peut définitivement enfoncer le clou ce mercredi à La Riveraine. Les volleyeuses neuchâteloises reçoivent les Fribourgeoises de Guin, à 20 heures, dans l’acte III de la demi-finale des play-off de Ligue A. Elles mènent 2-0 dans une série au meilleur des trois. Il leur manque une victoire pour accéder à la finale pour le titre.
Le NUC vit à nouveau une très belle saison. À la suite du départ de Lauren Bertolacci, Laura Girolami a démontré sa capacité à assurer la succession. Ce n’était pas gagné d’avance.
Laura Girolami peut aussi s’appuyer sur un staff technique compétent, formé de deux assistants, Matteo Marongiu et Arthur Cohen, sans même parler des préparateurs physiques et du staff médical.
Matteo Marongiu connaît bien la maison, puisqu’il était déjà là la saison dernière. Outre divers mandats dans son pays d’origine ainsi qu’une année à Lugano, cet Italien de 32 ans était aussi le coach assistant de l’équipe nationale féminine de Suède, à la Coupe du monde.
Au NUC, son rôle est bien défini : « Lors des entraînements, je dois assister les joueuses lors des exercices et préparer la tactique en vue du match suivant. Dans le bureau, on prépare avec Laura le plan de match et on analyse ensemble encore avec Arthur notre prochain adversaire. »
Matteo Marongiu : « On prépare ce qu’on va essayer de faire en match. »
Pendant les matches, Matteo Marongiu se focalise sur le jeu de l’adversaire. Le second assistant de l’équipe, le Français Arthur Cohen, s’occupe des statistiques. Avec Laura Girolami, ceux-ci constituent le trio gagnant du staff technique. Un trio polyglotte : « On a créé une nouvelle langue dans le bureau. On commence en français, après il y a l’italien et l’anglais qui s’en mêlent », rigole Matteo Marongiu. « C’est vraiment très bizarre. »
« L’essentiel, c’est de se comprendre. »
Le NUC reste actuellement sur six titres de champions de Suisse consécutif. Le premier est tombé en 2019. Et Guin ne parait pas en mesure de lui barrer la route d'une participation à une nouvelle finale. Les Neuchâteloises se sont aisément imposées lors des deux premières rencontres de la série. Sauf énorme surprise, elles ne se rateront pas ce mercredi devant leur public. Matteo Marongiu refuse toutefois de vendre la peau de l’ourse avant de l’avoir tuée. Mais selon lui, si la qualité des joueuses du NUC est là, cela ne suffit pas à expliquer des succès à répétition : « La qualité des joueuses est une chose bien sûr, mais l’aspect le plus important concerne notre mental. Nous devons toujours avoir la volonté de gagner. Si nous avons des difficultés lorsque les choses ne marchent pas, notre but est aussi de pousser les joueuses à se dépasser. »
« On ne peut pas toujours être à 100%. »
NUC – Guin : c’est un match à suivre en direct sur RTN ce mercredi soir dès 19h45. /mne