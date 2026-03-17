Caroline Delley prolonge au NUC

Caroline Delley poursuivra sa carrière au NUC ! Le club de volleyball neuchâtelois a annoncé ce mardi que le contrat de sa libéro était reconduit pour la saison prochaine 2026 – 2027. Âgée de 20 ans et originaire de la région, Caroline Delley a suivi toute la filière de formation du NUC. Elle a rejoint l’effectif de Ligue A en 2023 : « Elle intègre parfaitement l’identité du club et elle s’est affirmée saison après saison comme une joueuse cadre de l’effectif », relèvent dans leur communiqué les dirigeants neuchâtelois.

Caroline Delley se réjouit de poursuivre son parcours à La Riveraine et elle se dit « heureuse de continuer à représenter une juniore du club en Ligue A. La présidente du NUC, Jo Gutknecht, souligne également l’importance de cette reconduction : « Je suis particulièrement heureuse d’avoir resigné Caroline Delley. C’est un élément important dans notre contingent : match après match, elle s’affirme sur le terrain techniquement, mais aussi en affichant un serein leadership. Elle est capable de défenses incroyables et d’une stabilité en réception qui découragent les velléités offensives de nos adversaires. C’est une personne souriante et résiliente avec qui il est très agréable de travailler.» La coach Laura Girolami met également en avant la progression et l’impact de sa libéro : « Depuis le début de cette saison, Caroline a retrouvé un temps de jeu très important et elle n’a eu besoin d’aucun temps d’adaptation pour revenir à son meilleur niveau. » /comm-mne