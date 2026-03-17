Caroline Delley prolonge au NUC

Le contrat de la volleyeuse neuchâteloise a été reconduit d'une saison, soit jusqu'au terme ...
Caroline Delley prolonge au NUC

Le contrat de la volleyeuse neuchâteloise a été reconduit d'une saison, soit jusqu'au terme de l'exercice 2026 - 2027. Une joueuse qui intègre l'identité du club relèvent ses dirigeants dans leur communiqué.  

Caroline Delley s'est imposée cette saison au poste de libéro  Caroline Delley s'est imposée cette saison au poste de libéro 

Caroline Delley poursuivra sa carrière au NUC ! Le club de volleyball neuchâtelois a annoncé ce mardi que le contrat de sa libéro était reconduit pour la saison prochaine 2026 – 2027. Âgée de 20 ans et originaire de la région, Caroline Delley a suivi toute la filière de formation du NUC. Elle a rejoint l’effectif de Ligue A en 2023 : « Elle intègre parfaitement l’identité du club et elle s’est affirmée saison après saison comme une joueuse cadre de l’effectif », relèvent dans leur communiqué les dirigeants neuchâtelois.

Caroline Delley se réjouit de poursuivre son parcours à La Riveraine et elle se dit « heureuse de continuer à représenter une juniore du club en Ligue A. La présidente du NUC, Jo Gutknecht, souligne également l’importance de cette reconduction : « Je suis particulièrement heureuse d’avoir resigné Caroline Delley. C’est un élément important dans notre contingent : match après match, elle s’affirme sur le terrain  techniquement, mais aussi en affichant un serein leadership. Elle est capable de défenses incroyables et d’une stabilité en réception qui découragent les velléités offensives de nos adversaires. C’est une personne souriante et résiliente avec qui il est très agréable de travailler.» La coach Laura Girolami met également en avant la progression et l’impact de sa libéro : « Depuis le début de cette saison, Caroline a retrouvé un temps de jeu très important et elle n’a eu besoin d’aucun temps d’adaptation pour revenir à son meilleur niveau. » /comm-mne


 

Fait partie du dossier «NUC»

Rubriques du dossier
Le NUC fait le break

Le NUC fait le break

Fabiana Branca reste fidèle au NUC

Fabiana Branca reste fidèle au NUC

Le NUC file en demi-finale

Le NUC file en demi-finale

C'est bien parti pour le NUC en play-off

C'est bien parti pour le NUC en play-off

Actualités suivantes

Trois équipes du NUC aux Final Four Juniors

Trois équipes du NUC aux Final Four Juniors

Volleyball    Actualisé le 16.03.2026 - 17:01

Le NUC fait le break

Le NUC fait le break

Volleyball    Actualisé le 14.03.2026 - 20:14

Fabiana Branca reste fidèle au NUC

Fabiana Branca reste fidèle au NUC

Volleyball    Actualisé le 14.03.2026 - 09:48

Aucune chance pour Colombier Volley

Aucune chance pour Colombier Volley

Volleyball    Actualisé le 12.03.2026 - 04:26

Articles les plus lus

Le NUC commence fort en demi-finale contre Guin

Le NUC commence fort en demi-finale contre Guin

Volleyball    Actualisé le 08.03.2026 - 19:03

Aucune chance pour Colombier Volley

Aucune chance pour Colombier Volley

Volleyball    Actualisé le 12.03.2026 - 04:26

Fabiana Branca reste fidèle au NUC

Fabiana Branca reste fidèle au NUC

Volleyball    Actualisé le 14.03.2026 - 09:48

Le NUC fait le break

Le NUC fait le break

Volleyball    Actualisé le 14.03.2026 - 20:14

Belle résistance de Colombier Volley à Jona

Belle résistance de Colombier Volley à Jona

Volleyball    Actualisé le 07.03.2026 - 21:55

Le NUC commence fort en demi-finale contre Guin

Le NUC commence fort en demi-finale contre Guin

Volleyball    Actualisé le 08.03.2026 - 19:03

Aucune chance pour Colombier Volley

Aucune chance pour Colombier Volley

Volleyball    Actualisé le 12.03.2026 - 04:26

Fabiana Branca reste fidèle au NUC

Fabiana Branca reste fidèle au NUC

Volleyball    Actualisé le 14.03.2026 - 09:48

Pas d’exploit pour Colombier Volley

Pas d’exploit pour Colombier Volley

Volleyball    Actualisé le 25.02.2026 - 21:11

Le NUC file en demi-finale

Le NUC file en demi-finale

Volleyball    Actualisé le 01.03.2026 - 18:46

Belle résistance de Colombier Volley à Jona

Belle résistance de Colombier Volley à Jona

Volleyball    Actualisé le 07.03.2026 - 21:55

Le NUC commence fort en demi-finale contre Guin

Le NUC commence fort en demi-finale contre Guin

Volleyball    Actualisé le 08.03.2026 - 19:03