Trois équipes du NUC aux Final Four Juniors

Triple qualification pour le NUC aux Final Four Juniors 2026. Les équipes M18, M20 et M23 du ...
Trois équipes du NUC aux Final Four Juniors

Triple qualification pour le NUC aux Final Four Juniors 2026. Les équipes M18, M20 et M23 du club de volleyball de la Riveraine seront présentes les 2 et 3 mai à Aarau et lutteront pour les titres de championnes de Suisse.

Tia Scambray fait partie du staff qui encadre l'équipe des M20 du NUC. (Photo archives : Albin Tissier) Tia Scambray fait partie du staff qui encadre l'équipe des M20 du NUC. (Photo archives : Albin Tissier)

La relève du NUC suit les pas de la première équipe. Les formations des moins de 18, 20 et 23 ans du club du Littoral se sont qualifiées le week-end dernier pour le Final Four Juniors 2026 dans leurs catégories respectives.

Les M18 ont obtenu leur ticket au tie-break lors du match de barrage face à Volley Lugano. Les M20 ont réalisé un parcours parfait en remportant leurs trois matches sans concéder un seul set, décrochant une qualification directe. Enfin, les M23 ont terminé premières de leur groupe et se sont également qualifiées directement pour la phase finale.

Le NUC est le seul club féminin à placer trois équipes dans le dernier carré. Dans un communiqué paru lundi, la présidente Jo Gutknecht salue ces performances :
« Ces qualifications reflètent le travail effectué dans toutes les catégories de la relève et offrent aux équipes la possibilité de viser le titre national ». Les Final Four des différentes catégories d’âge se dérouleront les 2 et 3 mai à Aarau. /comm-yca


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