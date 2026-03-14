Le NUC fait le break

Les volleyeuses neuchâteloises ont battu Guin 3-0 dans l’acte II des demi-finales des play-off ...
Le NUC fait le break

Les volleyeuses neuchâteloises ont battu Guin 3-0 dans l’acte II des demi-finales des play-off de Ligue A samedi. Le NUC mène désormais 2-0 dans la série.

Le NUC d'Alix de Micheli (numéro 15) mène désormais 2-0 dans sa série face à Guin. (Photo : archives Albin Tissier) Le NUC d'Alix de Micheli (numéro 15) mène désormais 2-0 dans sa série face à Guin. (Photo : archives Albin Tissier)

Le NUC est à une victoire de la finale. Les volleyeuses ont remporté l’acte II de leur demi-finale des play-off de Ligue A face à Guin samedi. Une victoire 3-0 sur le terrain des Fribourgeoises. Dans le détail, la troupe de Laura Girolami a remporté sans grande difficulté les deux premiers sets 25-16 et 25-14. Guin a montré plus de résistance dans la dernière manche, mais les Neuchâteloises ont redoublé d’efforts pour finalement l’emporter 25-22.

Le NUC fait ainsi le break et mène 2-0 dans cette série au meilleur des 5 matches. Prochaine rencontre, qui est déjà décisive : mercredi à 20h à La Riveraine. /lgn


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