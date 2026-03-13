Fabiana Branca reste fidèle au NUC

Le NUC pourra continuer à compter sur Fabiana Branca lors de l’exercice 2026 – 2027, en Ligue A féminine de volleyball. La « centrale » suisse de 25 ans a décidé de poursuivre l’aventure à Neuchâtel et elle disputera ainsi sa quatrième saison sous les couleurs du club. Depuis son arrivée au NUC, il y a trois ans, Fabiana Branca s’est imposée comme l’une des joueuses les plus influentes du championnat à son poste. C’est ce qu’indique le club vendredi dans son communiqué. « Redoutable au bloc et particulièrement efficace en attaque, Fabianna Branca constitue un élément majeur du dispositif neuchâtelois et l’une des meilleures centrales suisses évoluant actuellement en Ligue A. »

Coach du NUC, Laura Girolami se réjouit de cette continuité au sein de l’effectif : « Je suis très heureuse que Fabiana ait choisi de poursuivre l’aventure avec le Viteos NUC. Après avoir vécu cette saison à ses côtés, je connais parfaitement sa valeur, son engagement et tout ce qu’elle apporte à l’équipe. » /comm-mne