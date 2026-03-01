Le NUC file en demi-finale

Les volleyeuses neuchâteloises ont battu Genève 3-0 dimanche lors du deuxième acte des quarts ...
Le NUC file en demi-finale

Les volleyeuses neuchâteloises ont battu Genève 3-0 dimanche lors du deuxième acte des quarts de finale des play-off de Ligue A féminine. Une victoire synonyme de ticket pour la demi-finale. 

Maia Dvoracek du NUC s'est particulièrement illustrée en inscrivant 20 points dimanche face à Genève. (photo d'archive : Albin Tissier).  Maia Dvoracek du NUC s'est particulièrement illustrée en inscrivant 20 points dimanche face à Genève. (photo d'archive : Albin Tissier). 

Le NUC assure le coup ! Les volleyeuses neuchâteloises n'ont laissé aucune miette à Genève lors du deuxième acte des quarts de finale des play-off de Ligue A féminine. En déplacement sur le parquet des joueuses de la cité de Calvin, les protégées de Laura Girolami ont remporté leur duel 3-0. Dans le détail : 25-12, 25-17 et 25-23. Déjà un cran au-dessus lors du premier acte, cette victoire leur permet de décrocher leur place en demi-finale. La série se jouera face à Guin et débute le 8 mars à La Riveraine. /ave


