Le NUC conclut sa saison régulière par une victoire

Assurées de terminer à la première place du classement de Ligue A, les volleyeuses neuchâteloises ont bouclé le championnat régulier par un succès samedi, 3-0 face à Guin.

Laura Girolami peut jubiler au vu des statistiques réalisées par son équipe après la saison régulière. (Photo d'archives : Albin Tissier) Laura Girolami peut jubiler au vu des statistiques réalisées par son équipe après la saison régulière. (Photo d'archives : Albin Tissier)

Le NUC finit sa saison régulière sur une bonne note. La troupe de Laura Girolami s’est imposée 3-0, 25-22, 25-21, 25-18 face à Guin samedi en Ligue A de volleyball. Un résultat sans influence pour les Neuchâteloises, déjà assurées de terminer en tête du classement. Leur adversaire en play-off était d’ailleurs déjà connu : Genève Volley.

Durant cette première phase de la saison, le NUC s’est montré impérial, avec 17 victoires en 18 rencontres. Le club de La Riveraine ne s’est incliné qu’une seule fois, face à Schaffhouse (3-1) à la fin du mois de janvier. Autre chiffre marquant pour Laura Girolami et ses joueuses : seulement 8 sets concédés sur les 60 disputés. De quoi en faire les grandes favorites à leur propre succession au palmarès de Ligue A.

Prochain rendez-vous pour le NUC : le 1er mars, avec le premier acte des play-off face à Genève. /yca


