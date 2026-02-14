Le NUC conclut sa saison régulière par une victoire

Le NUC finit sa saison régulière sur une bonne note. La troupe de Laura Girolami s’est imposée 3-0, 25-22, 25-21, 25-18 face à Guin samedi en Ligue A de volleyball. Un résultat sans influence pour les Neuchâteloises, déjà assurées de terminer en tête du classement. Leur adversaire en play-off était d’ailleurs déjà connu : Genève Volley.

Durant cette première phase de la saison, le NUC s’est montré impérial, avec 17 victoires en 18 rencontres. Le club de La Riveraine ne s’est incliné qu’une seule fois, face à Schaffhouse (3-1) à la fin du mois de janvier. Autre chiffre marquant pour Laura Girolami et ses joueuses : seulement 8 sets concédés sur les 60 disputés. De quoi en faire les grandes favorites à leur propre succession au palmarès de Ligue A.

Prochain rendez-vous pour le NUC : le 1er mars, avec le premier acte des play-off face à Genève. /yca





