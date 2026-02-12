Le NUC frappe un grand coup

Une nouvelle démonstration pour le NUC. Les joueuses de Laura Girolami n’ont fait qu’une bouchée d’Aesch Pfeffingen jeudi soir lors de l’avant-dernière journée de la saison régulière de Ligue A de volleyball. Déjà assuré de terminer en tête du classement, le club de la Riveraine a enfoncé le clou face à des Bâloises pourtant troisièmes de la hiérarchie. Le score final est sans appel : 25-22, 25-15, 25-16.

Les volleyeuses neuchâteloises disputeront encore un dernier match de saison régulière ce samedi dès 17h30 du côté de Guin. Elles auront ensuite une semaine de pause avant d’entamer les quarts de finale des play-off face à Genève, huitième du classement. La première rencontre de cette série au meilleur des trois matches aura lieu à la Riveraine le dimanche 22 février dès 17h30. /gjo





Le télégramme de la rencontre.

Le classement de Ligue A.