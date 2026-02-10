Le NUC assuré de terminer en tête

Les volleyeuses neuchâteloises ont disposé de la lanterne rouge Volleyball Academy 3-1 mardi ...
Le NUC assuré de terminer en tête

Les volleyeuses neuchâteloises ont disposé de la lanterne rouge Volleyball Academy 3-1 mardi soir. Une victoire qui assure le NUC de terminer au 1er rang de la saison régulière de Ligue A.

Avec sa victoire contre les Zurichoises, le NUC est assuré de terminer à la première place du classement au terme de la saison régulière. (Photo : archives Jonathan Vallat) Avec sa victoire contre les Zurichoises, le NUC est assuré de terminer à la première place du classement au terme de la saison régulière. (Photo : archives Jonathan Vallat)

Une nouvelle victoire et une première place confirmée pour le NUC. Les volleyeuses neuchâteloises ont battu les Zurichoises de la Volleyball Academy 3-1 mardi soir. Un succès 25-16, 25-15, 21-25 et 25-13 face à la lanterne de rouge qui permet aux joueuses de Laura Girolami d’assurer leur première place au classement de Ligue A au terme de la saison régulière. /lgn


La feuille de match

Le classement 


