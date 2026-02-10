Le NUC assuré de terminer en tête

Une nouvelle victoire et une première place confirmée pour le NUC. Les volleyeuses neuchâteloises ont battu les Zurichoises de la Volleyball Academy 3-1 mardi soir. Un succès 25-16, 25-15, 21-25 et 25-13 face à la lanterne de rouge qui permet aux joueuses de Laura Girolami d’assurer leur première place au classement de Ligue A au terme de la saison régulière. /lgn





