Le NUC en finale !

Le NUC a battu 3-0 Guin en demi-finale de Coupe de Suisse de volleyball dimanche en début de ...
Le NUC en finale !

Le NUC a battu 3-0 Guin en demi-finale de Coupe de Suisse de volleyball dimanche en début de soirée.

Tia Scambray du NUC. (Photo : Albin Tissier) Tia Scambray du NUC. (Photo : Albin Tissier)

Le NUC est qualifié pour la finale de Coupe de Suisse de volleyball. Les joueuses de la Riveraine se sont imposées 3-0 contre Guin dimanche en début de soirée. Développement suit. /jsc


 

