Le NUC en finale !

Tia Scambray du NUC. (Photo : Albin Tissier)
Le NUC est qualifié pour la finale de Coupe de Suisse de volleyball. Les joueuses de la Riveraine se sont imposées 3-0 contre Guin dimanche en début de soirée. Développement suit. /jsc
08.02.2026 - 18:51
