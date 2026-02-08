Julie Bovet prend de l’expérience au NUC

Le NUC veut rebondir. Les volleyeuses neuchâteloises affrontent Guin en demi-finale de la Coupe de Suisse ce dimanche (17h30) à La Riveraine. Après une défaite en championnat de Ligue A contre Schaffhouse, puis l’élimination en playoff de la CEV Cup à Mulhouse, les joueuses de Laura Girolami auront à cœur de renouer avec le succès. Mercredi en Alsace, Julie Bovet, 19 ans, a disputé quelques points en Coupe d’Europe. Un moment particulier pour la Neuchâteloise. « Quand je suis rentrée, j’étais un peu impressionnée », se confie Julie Bovet. Si elle estime que son équipe s’est remise de l’élimination, elle reconnaît que ce n’est pas commun pour le NUC de perdre. « Il faut qu’on apprenne ! »