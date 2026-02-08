Julie Bovet prend de l’expérience au NUC

La Neuchâteloise de 19 ans fait ses premiers pas en Ligue A de volleyball cette saison. Après ...
Julie Bovet prend de l’expérience au NUC

La Neuchâteloise de 19 ans fait ses premiers pas en Ligue A de volleyball cette saison. Après l’élimination en CEV Cup, Julie Bovet estime que son équipe est d’attaque pour affronter Guin ce dimanche en demi-finale de Coupe de Suisse.

Julie Bovet (10) joue avec la première équipe depuis le début de la saison. (Photo : archives Jonathan Vallat) Julie Bovet (10) joue avec la première équipe depuis le début de la saison. (Photo : archives Jonathan Vallat)

Le NUC veut rebondir. Les volleyeuses neuchâteloises affrontent Guin en demi-finale de la Coupe de Suisse ce dimanche (17h30) à La Riveraine. Après une défaite en championnat de Ligue A contre Schaffhouse, puis l’élimination en playoff de la CEV Cup à Mulhouse, les joueuses de Laura Girolami auront à cœur de renouer avec le succès. Mercredi en Alsace, Julie Bovet, 19 ans, a disputé quelques points en Coupe d’Europe. Un moment particulier pour la Neuchâteloise. « Quand je suis rentrée, j’étais un peu impressionnée », se confie Julie Bovet. Si elle estime que son équipe s’est remise de l’élimination, elle reconnaît que ce n’est pas commun pour le NUC de perdre. « Il faut qu’on apprenne ! »

Julie Bovet : « C’est une équipe forte, il faut qu’on se concentre sur nous-même. »

Julie Bovet a fait ses gammes au NUC. Elle a intégré la première équipe au début de cette saison. Elle n’a pas encore beaucoup de temps de jeu, mais estime beaucoup apprendre de ses coéquipières expérimentées pour continuer son développement au sein de son club de toujours. « Je suis dans le meilleur environnement pour progresser », sourit Julie Bovet.

« Je me vois progresser et continuer au NUC, parce que c’est mon club de cœur. »

NUC-Guin, demi-finale de la Coupe de Suisse de volleyball, une rencontre que vous pourrez vivre en direct dès 17h15 avec les commentaires de Yannick Rappan. /lgn


 

