Nouvelle casquette pour Laura Girolami

Laura Girolami nommée à la tête de l’équipe de Suisse M20 féminine de volleyball. La coach du NUC a été engagée dès à présent comme entraîneur principale des juniors nationales, en vue des qualifications pour les Championnats d’Europe M20 en 2027. Une mission qu’elle mènera en parallèle à celle au sein du club neuchâtelois.

Dans son communiqué transmis vendredi après-midi, le NUC se dit « fier » de cette nomination qui « témoigne de la confiance accordée à son travail et à son expertise ». Citée dans la communication, Laura Girolami dit se réjouir de ce nouveau défi : « Rejoindre l’équipe nationale junior suisse est un immense honneur. L’objectif sera d’accompagner ces jeunes joueuses dans leur progression et de leur transmettre des standards de travail exigeants, afin de les aider à franchir les prochaines étapes de leur carrière. » /comm-lgn