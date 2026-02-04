Le NUC est « prêt à combattre »

Après l’exploit, l’heure est à la confirmation pour le NUC. Les filles de Laura Girolami se déplacent sur le parquet de Mulhouse mercredi soir à 19h en play-off retour de la CEV Cup de volleyball. Une semaine après leur victoire 3-0 à la Riveraine, les Neuchâteloises ont l’occasion de finir le travail, mais il faudra pour cela confirmer face à une formation qui affiche de grandes qualités, selon Caroline Delley. « Sur le papier, elles sont plus grandes et elles ont plus d’expérience. Mais au final, savoir que les gens ne s’attendent pas à ce qu’on gagne, c’est ce qui nous motive », estime la libéro du NUC.