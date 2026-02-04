Le NUC est « prêt à combattre »

Après sa victoire 3-0 à l’aller, le club de la Riveraine retrouve Mulhouse mercredi soir en play-off retour de la CEV Cup de volleyball. Les Neuchâteloises s’attendent à un gros combat face à une équipe revancharde.
Après l’exploit, l’heure est à la confirmation pour le NUC. Les filles de Laura Girolami se déplacent sur le parquet de Mulhouse mercredi soir à 19h en play-off retour de la CEV Cup de volleyball. Une semaine après leur victoire 3-0 à la Riveraine, les Neuchâteloises ont l’occasion de finir le travail, mais il faudra pour cela confirmer face à une formation qui affiche de grandes qualités, selon Caroline Delley. « Sur le papier, elles sont plus grandes et elles ont plus d’expérience. Mais au final, savoir que les gens ne s’attendent pas à ce qu’on gagne, c’est ce qui nous motive », estime la libéro du NUC.
Caroline Delley : « La coach nous a dit de se préparer mentalement à voir 3'000 personnes crier Mulhouse dans la salle. Mais c’est ce qu’on aime. »
En position de force
Reste qu’après sa victoire 3-0 au match aller, la formation de Laura Girolami part avec un bel avantage avant cette rencontre. En clair, l’équipe neuchâteloise doit remporter deux sets ce mercredi pour assurer sa qualification pour les quarts de finale de la compétition. Et si le NUC s’incline 3-1 ou 3-0, il aurait encore la possibilité de passer le cap en remportant un golden set. Une ultime manche que les Neuchâteloises connaissent bien. Elles ont d’ailleurs dû passer par là pour venir à bout des Belges de Beveren au tour précédent. « On sait qu’on a le mental pour ce genre de moments », souligne Caroline Delley.
« On doit tout faire pour gagner. »
Cette rencontre entre Mulhouse et le NUC est à suivre sur RTN ce mercredi soir dès 18h45. /gjo