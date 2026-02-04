L’aventure européenne du NUC s’arrête

Le club de volleyball neuchâtelois s’est incliné 17-15 au golden set mercredi soir face à Mulhouse ...
L’aventure européenne du NUC s’arrête

Le club de volleyball neuchâtelois s’est incliné 17-15 au golden set mercredi soir face à Mulhouse en play-off retour de la CEV Cup. 

Tia Scambray du NUC. (Photo : Albin Tissier) Tia Scambray du NUC. (Photo : Albin Tissier)

Un NUC héroïque, mais battu. Le club de la Riveraine a perdu au golden set 17-15 mercredi soir face à Mulhouse en match retour des play-off de CEV Cup de volleyball. Développement suit./gjo


 

