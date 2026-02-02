Les clubs sportifs s'inquiètent du manque de salles

C’est le revers de la médaille. En l’espace de cinq ans, le nombre de licenciés à Swiss Volley a augmenté de près de 25%. Cette évolution est peut-être réjouissante. Mais il faut pouvoir y faire face. Dans un communiqué, Swiss Volley lance un cri d’alarme : ses clubs se heurtent à une pénurie de salles ; ils sont obligés de refuser des enfants. La problématique concerne les principaux clubs de la région, comme le NUC et Colombier Volley.

Sans même évoquer la situation de sa première équipe, la présidente du NUC, Jo Gutknecht, parle de liste d’attente, de séances d’entraînement raccourcies ou qui se chevauchent pour pouvoir accueillir un maximum de jeunes. Un problème récurrent, selon elle. Colombier Volley n’est pas mieux loti. La capacité d’accueil du club est réellement insuffisante, explique le président Thomas Gutknecht.

Union Neuchâtel aussi touché

Le volleyball n'est pas le seul sport concerné. En basketball, Union Neuchâtel a refusé les inscriptions de 80 enfants la saison dernière, nous a indiqué Marcel Egger, le président du mouvement jeunesse. L’Unihockey club Corcelles se heurte à une question plus épineuse, relative à la surface de jeu, qui occupe trois salles triples chez les adultes. « Notre partenariat avec le club de La Chaux-de-Fonds est vital pour pouvoir utiliser le Pavillon des sports » lance le co-président de Corcelles, Julien Guggisberg. À la tête du Service cantonal des sports, Sébastien Rytz estime qu’il manque deux surfaces de cette envergure sur le Littoral.

Solution à court terme

Chef formation à Swiss Volley, Silvan Zindel juge que cette pénurie de salles constitue un obstacle structurel à la promotion du sport en Suisse : « On a fait un sondage auprès de nos clubs, la moitié d’entre eux ont un problème de salles. Cela représente plusieurs milliers de personnes. » Silvan Zindel évoque l’urgence de trouver des solutions à court terme. Selon lui, cela passe par améliorer l’efficience de l’utilisation des salles actuelles : « Il faut par exemple élargir les heures d’ouverture, notamment en soirée ou pendant les vacances.