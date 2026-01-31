Le NUC cale en championnat

Une défaite sans conséquence pour le NUC. Les volleyeuses neuchâteloises ont perdu 3-1 contre Kanti Schaffhouse samedi. Après leur incroyable succès en Coupe d’Europe mercredi, les joueuses de La Riveraine n’ont pas réussi à enchaîner. Dans le détail, elles se sont inclinées 25-17, 24-26, 27-25, 25-21.

C’est la première défaite de la saison de Ligue A pour la troupe de Laura Girolami. Plus loin encore, le dernier revers en championnat pour le NUC date du 2 novembre 2024, lorsque les Neuchâteloises s’étaient inclinées 3-2, déjà contre Kanti Schaffhouse. Mais heureusement la défaite de ce samedi n’a pas d’incidence sur le classement, le NUC est toujours leader. /lgn





