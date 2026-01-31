Le NUC cale en championnat

Les volleyeuses neuchâteloises se sont inclinées devant Kanti Schaffhouse 3-1 samedi en Ligue ...
Le NUC cale en championnat

Les volleyeuses neuchâteloises se sont inclinées devant Kanti Schaffhouse 3-1 samedi en Ligue A. Une défaite sans conséquence au classement, le NUC reste en tête.

C'est la première défaite en championnat pour le NUC de Laura Girolami. (Photo : archives Jonathan Vallat) C'est la première défaite en championnat pour le NUC de Laura Girolami. (Photo : archives Jonathan Vallat)

Une défaite sans conséquence pour le NUC. Les volleyeuses neuchâteloises ont perdu 3-1 contre Kanti Schaffhouse samedi. Après leur incroyable succès en Coupe d’Europe mercredi, les joueuses de La Riveraine n’ont pas réussi à enchaîner. Dans le détail, elles se sont inclinées 25-17, 24-26, 27-25, 25-21.

C’est la première défaite de la saison de Ligue A pour la troupe de Laura Girolami. Plus loin encore, le dernier revers en championnat pour le NUC date du 2 novembre 2024, lorsque les Neuchâteloises s’étaient inclinées 3-2, déjà contre Kanti Schaffhouse. Mais heureusement la défaite de ce samedi n’a pas d’incidence sur le classement, le NUC est toujours leader. /lgn


Les statistiques

Le classement


Actualisé le

 

Fait partie du dossier «NUC»

Rubriques du dossier
Le NUC fait très fort en Coupe d’Europe

Le NUC fait très fort en Coupe d’Europe

Un autre invincible face au NUC

Un autre invincible face au NUC

Le NUC recevra Guin en demi-finale de Coupe de Suisse

Le NUC recevra Guin en demi-finale de Coupe de Suisse

Le NUC rejoint les demi-finales de la Coupe de Suisse

Le NUC rejoint les demi-finales de la Coupe de Suisse

Actualités suivantes

Rien à faire pour Colombier Volley

Rien à faire pour Colombier Volley

Volleyball    Actualisé le 31.01.2026 - 19:06

Le NUC fait très fort en Coupe d’Europe

Le NUC fait très fort en Coupe d’Europe

Volleyball    Actualisé le 29.01.2026 - 04:39

Un autre invincible face au NUC

Un autre invincible face au NUC

Volleyball    Actualisé le 28.01.2026 - 10:00

Le NUC recevra Guin en demi-finale de Coupe de Suisse

Le NUC recevra Guin en demi-finale de Coupe de Suisse

Volleyball    Actualisé le 26.01.2026 - 12:42

Articles les plus lus

Le NUC rejoint les demi-finales de la Coupe de Suisse

Le NUC rejoint les demi-finales de la Coupe de Suisse

Volleyball    Actualisé le 26.01.2026 - 06:44

Le NUC recevra Guin en demi-finale de Coupe de Suisse

Le NUC recevra Guin en demi-finale de Coupe de Suisse

Volleyball    Actualisé le 26.01.2026 - 12:42

Un autre invincible face au NUC

Un autre invincible face au NUC

Volleyball    Actualisé le 28.01.2026 - 10:00

Le NUC fait très fort en Coupe d’Europe

Le NUC fait très fort en Coupe d’Europe

Volleyball    Actualisé le 29.01.2026 - 04:39

Le NUC s’offre une nouvelle victoire

Le NUC s’offre une nouvelle victoire

Volleyball    Actualisé le 21.01.2026 - 21:13

Le NUC rejoint les demi-finales de la Coupe de Suisse

Le NUC rejoint les demi-finales de la Coupe de Suisse

Volleyball    Actualisé le 26.01.2026 - 06:44

Le NUC recevra Guin en demi-finale de Coupe de Suisse

Le NUC recevra Guin en demi-finale de Coupe de Suisse

Volleyball    Actualisé le 26.01.2026 - 12:42

Un autre invincible face au NUC

Un autre invincible face au NUC

Volleyball    Actualisé le 28.01.2026 - 10:00

Colombier Volley prend un point à Lausanne

Colombier Volley prend un point à Lausanne

Volleyball    Actualisé le 17.01.2026 - 21:12

Victoire facile pour le NUC

Victoire facile pour le NUC

Volleyball    Actualisé le 18.01.2026 - 21:00

Le NUC s’offre une nouvelle victoire

Le NUC s’offre une nouvelle victoire

Volleyball    Actualisé le 21.01.2026 - 21:13

Le NUC rejoint les demi-finales de la Coupe de Suisse

Le NUC rejoint les demi-finales de la Coupe de Suisse

Volleyball    Actualisé le 26.01.2026 - 06:44