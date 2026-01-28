Un autre invincible face au NUC

Imbattable en championnat de Suisse, le club de la Riveraine attend le Volley Mulhouse Alsace ...
Un autre invincible face au NUC

Imbattable en championnat de Suisse, le club de la Riveraine attend le Volley Mulhouse Alsace mercredi soir en play-off aller de la CEV Cup. Face au leader invaincu de première division française, les Neuchâteloises auront leur chance, selon le journaliste alsacien Matthieu Frey.

Le NUC pourra compter sur le soutien de son public de la Riveraine ce mercredi. (Photo d'archives : Albin Tissier)  Le NUC pourra compter sur le soutien de son public de la Riveraine ce mercredi. (Photo d'archives : Albin Tissier) 

La Riveraine est prête à s’enflammer. Le NUC accueille le Volley Mulhouse Alsace ce mercredi soir en play-off aller de la CEV Cup. Cet affrontement de Coupe d’Europe promet beaucoup entre deux formations qui dominent actuellement leur championnat respectif. En Suisse, les Neuchâteloises n’ont plus connu la défaite depuis le mois de novembre 2024. Alors que les Alsaciennes restent, elles, sur 24 succès d’affilée cette saison, Coupe d’Europe comprise. « On arrivait à la fin d’un cycle la saison dernière. Mais l’arrivée du nouvel entraîneur André Sà en début d’exercice a changé les choses », estime Matthieu Frey, journaliste au Journal L’Alsace et à NRJ, et qui suit le club de Mulhouse depuis 18 ans maintenant.

Matthieu Frey : « Mulhouse a toujours gagné cette saison, mais l’équipe a connu des temps faibles. Et le NUC est une équipe combative qui n’abandonne jamais. »

Ecouter le son

Le NUC impressionne

Dans ce duel franco-suisse, il semblerait à première vue que la balance penche en faveur des Tricolores. La France étant par exemple bien mieux classée au classement mondial. Mais pas question de se dire favori du côté alsacien. « Le championnat de France est, peut-être, un peu plus fort que le championnat suisse. Mais le NUC est très au-dessus dans son pays. Donc ce duel s’annonce très équilibré », prédit Matthieu Frey.

« Ces deux équipes pourraient avoir leur place en quart de finale de Coupe d’Europe. »

Ecouter le son

Dans un « chaudron » au retour

S’il prédit un affrontement serré, Matthieu Frey est également persuadé que l’ambiance sera au rendez-vous, notamment lors du match retour. « À Mulhouse, le volley est devenu le sport numéro un. Il y a 3'000 personnes lors des matches au Palais des sports », raconte notre expert.

Le public pourrait donc avoir un rôle à jouer dans cette double confrontation. Et les premiers fans à pouvoir donner de la voix seront bien ceux du NUC ce mercredi soir dès 20 heures dans une Riveraine annoncée à guichets fermés. /gjo


 

Fait partie du dossier «NUC»

Rubriques du dossier
