Un autre invincible face au NUC

Dans un « chaudron » au retour

S’il prédit un affrontement serré, Matthieu Frey est également persuadé que l’ambiance sera au rendez-vous, notamment lors du match retour. « À Mulhouse, le volley est devenu le sport numéro un. Il y a 3'000 personnes lors des matches au Palais des sports », raconte notre expert.

Le public pourrait donc avoir un rôle à jouer dans cette double confrontation. Et les premiers fans à pouvoir donner de la voix seront bien ceux du NUC ce mercredi soir dès 20 heures dans une Riveraine annoncée à guichets fermés. /gjo