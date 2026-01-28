Le NUC fait très fort en Coupe d’Europe

Les volleyeuses de la Riveraine se sont imposées 3-0 face à Volley Mulhouse Alsace mercredi soir à domicile en play-off aller de la CEV Cup

Le NUC a signé une victoire de prestige mercredi soir à la Riveraine. Les Neuchâteloises ont battu 3-0 Volley Mulhouse Alsace en play-off aller de la CEV Cup. Développement suit. /jam


 

