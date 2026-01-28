Le NUC fait très fort en Coupe d’Europe

Veuillez insérer l'adresse email utilisée pour votre enregistrement :
Le NUC a fait très fort mercredi soir en Coupe d'Europe.
Le NUC a signé une victoire de prestige mercredi soir à la Riveraine. Les Neuchâteloises ont battu 3-0 Volley Mulhouse Alsace en play-off aller de la CEV Cup. Développement suit. /jam
28.01.2026 - 21:22
