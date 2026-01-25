Le NUC rejoint les demi-finales de la Coupe de Suisse

Le Neuchâtel Université Club a dominé 3-1 Lugano dimanche soir à la Riveraine et connaîtra ...
Le NUC rejoint les demi-finales de la Coupe de Suisse

Le Neuchâtel Université Club a dominé 3-1 Lugano dimanche soir à la Riveraine et connaîtra son prochain adversaire ce lundi. Chez les hommes, Colombier Volley a été sorti de la compétition.

Le NUC peut jubiler, il continue son parcours en Coupe de Suisse. (photo: archives) Le NUC peut jubiler, il continue son parcours en Coupe de Suisse. (photo: archives)

Le NUC continue sa marche en avant. Solide leader en Ligue A de volleyball, l’équipe neuchâteloise s’est hissée dimanche en demi-finales de la Coupe de Suisse, une compétition dont elle a remporté les trois dernières éditions.

Devant plus de 1000 spectateurs à la Riveraine, les joueuses de Laura Girolami se sont imposées 3-1 ( 25 :18, 25 :16, 23 :25, 25 :15) face à Lugano. « Une finale avant l’heure », comme s’est plu à le rappeler l’entraîneure neuchâteloise à l’issue du match.

Le NUC a parfaitement entamé sa partie. Agressives à l’attaque et au service, au contraire de Luganaises parfois plus fébriles, les Neuchâteloises ont posé des bases solides dans cette partie. Si les Tessinoises ont remporté de peu le troisième set, le NUC a su se remobiliser pour ne pas laisser le doute s’installer.

Alix de Micheli : « On a dû aborder cette rencontrer avec le plein de feu et d’énergie. »

Ecouter le son

« On savait que Lugano allait nous pousser avec leur grande profondeur de banc et des joueuses assez athlétiques », analyse la capitaine Alix de Micheli au micro de RTN. « On a mis beaucoup d’agressivité à l’attaque. »

Le tirage au sort des demi-finales aura lieu ce lundi à 12h00 sur les réseaux sociaux de Swiss Volley.

Le regard porté vers Mulhouse

Ce match à élimination directe est arrivé trois jours avant le match aller des play-off de la Coupe d’Europe, la CEV Cup. Neuchâtel attend Mulhouse Alsace Volley mercredi soir. Également satisfaite de la réaction de son équipe après la perte du troisième set, Laura Girolami entend tout de même savourer cette victoire avant de (re)passer aux choses sérieuses. « On a encore quelques heures pour profiter de cet instant, car il faut en profiter ! Et puis dès ce soir, un peu plus tard, tout le monde aura la tête à Mulhouse.

Laura Girolami « On a quelques heures pour savourer cette victoire ! »

Ecouter le son

Colombier Volley prend la porte

Chez les hommes, il n’y a pas eu de miracles pour Colombier Volley, également engagé en quarts de finale de Coupe de Suisse. Lanterne rouge de Ligue A, l’équipe des Mûriers s’est inclinée 3-0 (25 :19, 25 :21, 25 :23) dimanche face à Jona Volleyball. /lre


