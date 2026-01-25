Le NUC rejoint les demi-finales de la Coupe de Suisse

Le NUC continue sa marche en avant. Solide leader en Ligue A de volleyball, l’équipe neuchâteloise s’est hissée dimanche en demi-finales de la Coupe de Suisse, une compétition dont elle a remporté les trois dernières éditions.

Devant plus de 1000 spectateurs à la Riveraine, les joueuses de Laura Girolami se sont imposées 3-1 ( 25 :18, 25 :16, 23 :25, 25 :15) face à Lugano. « Une finale avant l’heure », comme s’est plu à le rappeler l’entraîneure neuchâteloise à l’issue du match.

Le NUC a parfaitement entamé sa partie. Agressives à l’attaque et au service, au contraire de Luganaises parfois plus fébriles, les Neuchâteloises ont posé des bases solides dans cette partie. Si les Tessinoises ont remporté de peu le troisième set, le NUC a su se remobiliser pour ne pas laisser le doute s’installer.